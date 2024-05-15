سجال بين جميل السيد وبولا يعقوبيان خلال جلسة مجلس النواب وبري طلب من الاخيرة "السكوت"

وقع سجال بين النائب جميل السيد والنائبة بولا يعقوبيان خلال جلسة مجلس النواب.

وفي التفاصيل، فقد تطرق السيد خلال كلمته إلى الجمعيات التي تموّل من الخارج وتعمل على ابقاء النازحين في لبنان، لتطلب منه يعقوبيان تسمية الجمعيات فرفض ذلك.

وأكدت يعقوبيان أن جمعيتها لا تتلقى الأموال بل مساعدات عينية، فرد السيّد "اللي في تحت باطو مسلة بتنعرو" وطلب من بري إسكاتها.

وتدخل بري وطلب من يعقوبيان "السكوت" فردت "يا عيب الشوم".