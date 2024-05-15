"معاريف" عن غانتس: إسرائيل تحتاج إلى جنود وليس إلى مناورات سياسية تمزق الشعب أثناء الحرب

نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن الوزير في مجلس الحرب الاسرائيلي بني غانتس، أن "إسرائيل تحتاج إلى جنود وليس إلى مناورات سياسية تمزق الشعب أثناء الحرب".

والشهر الماضي، هدد غانتس بإسقاط حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامنين نتانياهو إذا عارض وزراء فيها "مقترحا جيداً لصفقة تبادل الاسرى".

واعتبر غانتس انه "إذا منعت حكومة نتانياهو إبرام صفقة تبادل فلا يحق لها البقاء في القيادة".

يذكر أن هيئة البث الإسرائيلية كانت قد أفادت عن "إصابة الوزير في مجلس الحرب الاسرائيلي بني غانتس بكسر في قدمه خلال رحلة قرب كيبوتس ياد مردخاي".