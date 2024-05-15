اشار النائب هاكوب ترزيان الى انه "بعدما اتخذت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، قرارات قضت بتجميد الحسابات المصرفية في كل المؤسسات المالية والخزائن التابعة لرئيس مجلس إدارة مصرف ومصرفي سابق وأفراد عائلته والمديرة العامة للمصرف، فعلى هذه الهيئة متابعة عملها في كل المصارف والتدقيق في كل حسابات رؤساء مجالس إدارات المصارف ومديريها العامين ومساعديها ومديري الفروع للتأكد من حساباتهم منذ بدء أزمة المصارف حتى هذا التاريخ".
وطالب في تصريح له، "بشدة باستعادة أموال المودعين كاملة"، لافتا إلى أن "ملف تبييض الأموال لن يمر"، وقال: "قريبا، سأتابع هذا الملف مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصور، وللحديث تتمة ".
كانت هذه تفاصيل خبر ترزيان: على هيئة التحقيق الخاصة في مصرف متابعة عملها في كل المصارف وملف تبييض الأموال لن يمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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