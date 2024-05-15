"يسرائيل هيوم": اندلاع حريق على بعد 30 كم من الحدود الشمالية مع لبنان بعد سقوط طائرة مسيرة مفخخة قرب مفرق الجولاني

افادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الاسرائيلية، باندلاع حريق على بعد 30 كم من الحدود الشمالية مع لبنان بعد سقوط طائرة مسيرة مفخخة قرب مفرق الجولاني اطلقت من لبنان.
وفي السياق، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي بان طائرة مسيرة تابعة لحزب الله ضربت منطقة مفرق جولاني واوقعت أضرارا.
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