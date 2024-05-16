نتنياهو .. ندعم "تدفق المساعدات الإنسانية بأقصى حد" عبر معبر رفح

ياسر رشاد - القاهرة - طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، من مصر بإعادة فتح معبر رفح الحدودي، معتبرا أن القاهرة تحتجز سكان غزة "رهينة" لرفضها التعاون مع إسرائيل بشأن المعبر الرئيسي للمساعدات.

وتأتي تصريحات نتنياهو غداة اتهام مصر إسرائيل بـ"التنصل" من مسؤوليتها عن الأزمة الإنسانية في غزة.

وأغلق معبر رفح مع مصر والذي يعد البوابة الرئيسية للبضائع والأشخاص الذين يدخلون غزة، منذ أن أعلنت إسرائيل السيطرة عليه في 7 مايو.

ورفضت مصر التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح، خشية أن تكون السيطرة عليه جزءا من خطة نتنياهو لشن هجوم بري واسع النطاق على مدينة رفح التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص نزحوا من مناطق أخرى.

التوصل إلى تفاهم مع مصر

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، قال بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تدعم "تدفق المساعدات الإنسانية بأقصى حد" عبر معبر رفح.

وتابع نتنياهو: "نريد أن نراه مفتوحا"، مضيفا "آمل أن نتمكن من التوصل إلى تفاهم" مع مصر.

وقال إن المعبر كان سيفتح "أمس" لو كان الأمر بيد إسرائيل، مشددا على أن "المشكلة ليست منا، نحن لا نعطل فتح معبر رفح".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي "آمل أن تأخذ مصر في الاعتبار ما أقوله الآن".

وتابع "لا ينبغي لأحد أن يحتجز السكان الفلسطينيين رهائن بأي شكل من الأشكال، وأنا لا أحتجزهم رهائن. لا أعتقد أنه ينبغي لأحد أن يفعل ذلك".

مصدر رفيع المستوى: لا صحة لتصريح وزير خارجية إسرائيل بغلق مصر معبر رفح

أفاد مصدر رفيع المستوى، بأن مصر أبلغت إسرائيل بخطورة استمرارها في منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

بيان من القاهرة الإخبارية:

وشدد مصدر رفيع المستوى، على أن لا صحة لما صرح به وزير خارجية إسرائيل عن مسؤولية مصر عن غلق معبر رفح وأن غلق المعبر بسبب التصعيد غير المبرر الذي تقوم به إسرائيل بمدينة رفح الفلسطينية.