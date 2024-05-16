وزيرا الدفاع الروسي والبيلاروسي يبحثان في اتصال هاتفي التعاون الثنائي

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين، يوم الأربعاء، العلاقات الثنائية، وأكد أن القوات الروسية والبيلاروسية تربطهما علاقات خاصة.

وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيان إن وزير الدفاع الروسي المعين حديثا أكد لنظيره البيلاروسي خلال المحادثة على العلاقة الخاصة بين القوات المسلحة في الدولتين.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، ذكرت وزارة الدفاع البيلاروسية أن خرينين هنأ بيلاوسوف على تعيينه على رأس وزارة الدفاع الروسية، وأعرب عن ثقته في أن القوات المسلحة الروسية، تحت قيادة بيلاوسوف، "ستواصل تنفيذ المهام بنجاح لضمان الأمن وحماية المصالح الوطنية الروسية".

وشدد خرينين على أن من المهم اليوم أكثر مما في أي وقت مضى تعزيز التعاون العسكري داخل دولة الاتحاد.

وأصبح بيلاوسوف، الذي شغل سابقا منصب النائب الأول لرئيس الوزراء، وزيرا للدفاع بعد ما اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليحل محل سلفه سيرغي شويغو.

الدفاع الجوي الروسي يُسقط صاروخين فوق بيلجورود وعشرة فوق القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية أسقطت صاروخين عالي السرعة مضاد للإشعاع (HARM)، وقنبلتين جويتين موجهتين من طراز Hammer، وصاروخين من طراز Olkha، وتسع طائرات بدون طيار فوق منطقة بيلغورود الحدودية الروسية.

ووفق لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، قالت وزارة الدفاع الروسية:""دمرت الدفاعات الجوية صاروخين عالي السرعة مضاد للإشعاع (HARM)، وقنبلتين جويتين موجهتين من طراز Hammer، وصاروخين من طراز Olkha، وتسع طائرات بدون طيار فوق منطقة بيلغورود".

وأضافت الوزارة:" تم القضاء على خمس طائرات بدون طيار، حيث أن الطائرات بدون طيار حلقت فوق منطقة كورسك، وتم اعتراض ثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة بريانسك".

الدفاعات الجوية تسقط عشر صواريخ

كما قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إن الدفاعات الجوية أسقطت عشرة صواريخ من طراز ATACMS فوق شبه جزيرة القرم.

وجاء بالبيان:"تم إحباط عدة محاولات من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف روسية الليلة الماضية، وشملت الهجمات صواريخ نظام الصواريخ التكتيكية للجيش الأمريكي الصنع (ATACMS)، وقنابل جوية موجهة من طراز هامر فرنسية الصنع، وصواريخ مضادة للطائرات عالية السرعة أمريكية الصنع، بجانب الصواريخ الإشعاعية (HARM) والمقذوفات ذات العيار الكبير والطائرات بدون طيار ذات الأجنحة الثابتة دمرت الدفاعات الجوية عشرة صواريخ ATACMS فوق شبه جزيرة القرم".