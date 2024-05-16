وزير النقل يكشف دور مشروعات الطرق والكباري في نجاح صفقة رأس الحكمة.. فيديو



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن مصر تمتلك شبكة نقل كبيرة صديقة للبيئة، حيث يوجد في القاهرة الكبري شبكة من وسائل النقل الحديثة الكهربائية إلى جانب الأتوبيس الترددي على الدائري، فضلا عن شبكة النقل الموجودة في الإسكندرية من المترو والترام.

وأضاف الوزير في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع المترو ينقل نحو 3 ملايين راكب يوميًا، في حين أن مشروع المونوريل ومترو وترام الإسكندرية ينقلون جميعهم نحو مليون راكب يوميًا، بينما ينقل القطار الكهربائي السريع 2.5 مليون راكب.

وأشار وزير النقل، إلى أن هناك نحو 15 مليون راكب يوميا سيستخدمون منظومة النقل الحديث بعد الانتهاء من كافة المشروعات بحلول 2027، معقبًا: «مصر كبيرة وتستحق تنفيذ شبكة من وسائل النقل المختلفة».

وحول أهمية مشروعات النقل في توقيع صفقة رأس الحكمة؛ استطرد الفريق كامل الوزير: «لولا تطوير الطريق الدولي الساحلي وإنشاء القطار السريع لما فكر أحد في مشروع رأس الحكمة».

وتابع: «نعمل على تعظيم حركة العمران وتشجيع السياحة لزيادة موارد الدولة، فأي تجمعات صناعية أو زراعية تستلزم توفير وسائل نقل متميزة لنقل المواطنين».

وعن تعويضات أهالي منطقة رأس الحكمة، قال الوزير: «نتواصل مع أهالي المنطقة بشكل مستمر والدولة لم تتأخر عنهم، وتم تعويض جميع الأهالي سواء ماديا أو أراضي أو مساكن أو مزروعات، لأن الرئيس السيسي حريص على مطالب أهالي رأس الحكمة وتلبية طلباتهم».