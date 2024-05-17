“صحة غزة”: 31 شهيدًا خلال الـ24 ساعة الماضية والحصيلة ترتفع إلى 35303 منذ بداية الحرب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 – واس

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم /الجمعة/، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر في القطاع، أدت لاستشهاد 31 شخصًا، وجرح 56 آخرين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة – في بيان صحفي – أن تحديث اليوم؛ يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع والمستمرة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 35303 شهداء، و79261 مُصابًا.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإحصائية هي ما وصلت للمستشفيات، علمًا بأن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.