وسيط الحرب: "لا اختلاف" في محادثات إيصال المساعدات إلى السودان

ياسر رشاد - القاهرة - قال رمضان عبد الله غوك، الأمين العام لفريق الوساطة في جنوب السودان، إنه لا توجد خلافات كبيرة بين الحكومة العسكرية السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، قطاع الشمال المتمردة في مفاوضات توصيل المساعدات.

الحكومة العسكرية السودانية

بدأ مجلس السيادة الانتقالي السوداني بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان محادثات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، شمال المتمردة في جنوب السودان لفتح ممرات إنسانية وسط الصراع المستمر.

وتسيطر الحركة الشعبية لتحرير السودان، قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو على أجزاء من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

في أكتوبر 2020 ، رفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وجماعات المعارضة في جوبا ، مطالبة بدولة ديمقراطية وعلمانية.

وأضاف "لا يوجد اختلاف في المواقف في المفاوضات بين الجانبين لأن المحادثات تركز على القضايا الإنسانية. غالبا ما تحدث الاختلافات الرئيسية عندما تكون المحادثات حول القضايا السياسية. لذلك ، لا توجد تعقيدات لأنهم يناقشون القضايا الإنسانية ".

وشدد غوك، الذي يشغل أيضا منصب وزير خارجية جنوب السودان، على الدور النشط لجنوب السودان في المفاوضات الإنسانية.

وأكد أن الجانبين تبادلا مواقف مكتوبة بشأن القضايا وأن المحادثات ستستأنف غدًا الاثنين، بصفتنا حكومة جنوب السودان، نحن ملتزمون بتسهيل وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين خلال هذه الأوقات الصعبة".

وأضاف الوزير الجنوب سوداني: "هناك رغبة دولية لمساعدة المتضررين من النزاع في السودان، ولكن هناك حاجة لفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات وضمان حماية عمال الإغاثة، نأمل أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في السودان، والمناقشات الجارية بين الطرفين هي شهادة على التزامهما بإيجاد طرق لتقديم المساعدات".

وقعت حكومة جنوب السودان وجماعات معارضة متمردة، يوم الخميس، على "إعلان التزام" بالسلام خلال محادثات وساطة رفيعة المستوى ترعاها كينيا.

وقد وصفت هذه الخطوة بأنها رئيسية في سياق الجهود المبذولة لإنهاء الصراع بدولة جنوب السودان والذي أصاب اقتصادها بالشلل لفترة طويلة.

ولم يتم الإعلان عن محتوى الاتفاق خلال مراسم التوقيع التي حضرها دبلوماسيون وممثلو منظمات المجتمع المدني.

لم تكن جماعات المعارضة المتمردة جزءا من اتفاق عام 2018 الذي أنهى حربا أهلية استمرت خمس سنوات في جنوب السودان وخلفت 400 ألف قتيل وأدت إلى تشريد الملايين.

وقالت وزارة الخارجية الكينية إن الاتفاق يعد "معلما بارزا أوليا" في المحادثات الجارية التي تعهدت فيها الأطراف المتحاربة بالتزامها بإنهاء العنف والأعمال العدائية.

في بداية محادثات الوساطة رفيعة المستوى التي انطلقت قبل أسبوع، شكر رئيس جنوب السودان سلفا كير نظيره الكيني ويليام روتو على استضافة المفاوضات.

يطلق على المحادثات "مبادرة توميني"، وهي كلمة سواحيلية تعني "الأمل"، ويقودها قائد الجيش الكيني السابق لازاروس سومبيوو.

من المقرر أن تجري دولة جنوب السودان انتخابات في ديسمبر، لكن الوضع هناك ما يزال هشا من الناحية السياسية، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018 بالكامل، ولأن الصراع والعنف ما يزالان مستمرين في مناطق مختلفة من البلاد بسبب الخلافات العرقية والسياسية.