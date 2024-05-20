الإعلان رسميا عن وفاة الرئيس الإيراني ورفاقه في حادثة تحطم طائرته المروحية (تحديث)

المنامة - ياسر ابراهيم -

تناقلت وسائل إعلام عربية وعالمية، خبرا لوكالة "مهر" الإيرانية، قبل قليل، أكدت فيه "مقتل الرئيس الإيراني وبقية ركاب المروحية في حادث جوي أثناء أداء واجب العمل في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد"

جاء ذلك، بعد دقائق قليلة من أخبار أولية تداولتها وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، نقلا لتصريحات عن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، أكد فيها وصول فرق الإنقاذ أخيرا إلى حطام المروحية، لكنهم لم يعثروا أي علامات لبقاء ركابها على قيد الحياة.



وأعلنت إيران يوم أمس فقدان طائرة مروحية كان على متنها رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إبراهيم رئيسي" ومعه وزير الخارجية "حسين أمير عبد اللهيان"، بعد اختفائها في منطقة جلفا شمال غربي العاصمة الإيرانية طهران بسبب سوء الأحوال الجوية.



وأستمر البحث عن الطائرة المفقودة لأكثر من 15 ساعة تقريبا، عقب اختفائها. وصباح اليوم أعلن مسئولون إيرانيون الوصول إلى مكان الحطام، دون العثور على أحياء.



وقبل قليل نقلت الصحافة عن وكالة أنباء الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، تصريحات منسوبة لرئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، أكد فيها وصول فرق الإنقاذ إلى حطام المروحية، مضيفا "وبعد مشاهدتها لم يعثروا على أي علامات لبقاء ركابها على قيد الحياة"، وهو ما أكدته لاحقا، بعد دقائق، وكالة "مهر الإيرانية.



وتداولت وسائل إعلامية، بينها وكالات أنباء إيرانية وتركية، صورا أولية، قالت إنها لحطام الطائرة التي كانت تقل الرئيس الإيراني وعدد من المسئولين، بينهم وزير خارجيته. وبين الصور جثث قيل إنها لشهداء في الحادث.