جزر المالديف تنضم لدعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الدولة بوزارة خارجية جزر المالديف أحمد شيعان، إن انضمام بلاده للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل، التي تتهم إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تأتي بناء على التضامن مع الشعب الفلسطيني في مطالبه من أجل حق تقرير المصير.

وأضاف شيعان، في تصريح لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس البلاد أكد الأهمية الكبيرة للقضية الفلسطينية وضرورة تقديم كل الدعم الممكن.

وأشار إلى أن "الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا عادلة وفرصة من أجل إظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني ولابد من حث كل الدول على الانضمام ونحن على قناعة بأن عددا من الدول الأخرى حول العالم سيلتحق بنا في هذه القضية من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع".