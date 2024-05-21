"حزب الله": استهدفنا فجرًا مجموعة من جنود العدو تتحرك ‏في محيط موقع الراهب

أعلن "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشّريفة، وبعد مراقبة ‏تحرّكات العدو الإسرائيلي ومتابعة دقيقة في موقع الراهب، وعند رصد مجموعة من جنوده تتحرّك ‏في محيط الموقع، وعند السّاعة 2:30 من فجر اليوم الثّلثاء 2024-5-21، استهدفها مجاهدو ‏المقاومة الإسلاميّة بالأسلحة الصّاروخيّة والقذائف المدفعيّة".

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