خارجية روسيا: أميركا وحلفاؤها يُظهرون أولوياتهم التي تهدف إلى نشر الأسلحة في الفضاء

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أنّ موسكو تشعر بخيبة أمل إزاء نتائج التصويت في مجلس الأمن الدولي على القرار الروسي الصيني بشأن عدم نشر الأسلحة في الفضاء.

ولفتت، وفق ما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، إلى أنّ الولايات المتحدة وحلفائها، على الرغم من كل الخطوات التي اتخذتها موسكو وبكين لأخذ مقترحاتهما في الاعتبار، بما في ذلك تطورات مشروع القرار الأميركي الياباني المقابل، عارضوا المبادرة الروسية الصينية.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة وحلفائها "أظهروا بهذه الطريقة مرة أخرى أولوياتهم الحقيقية في مجال الفضاء، والتي لا تهدف إلى إبقاء الفضاء خاليا من الأسلحة من أي نوع، ولكن إلى وضع الأسلحة في الفضاء الخارجي وتحويله إلى ساحة حرب"، مضيفة "للأسف، ضاعت فرصة أخرى لضمان منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي بسبب خطأ الولايات المتحدة وحلفائها".

ووفقًا لها، فإن روسيا ستواصل سعيها لإبقاء الفضاء خاليًا من الأسلحة أيًا كان نوعها ومنعها من التحول إلى منطقة أخرى للتوتر والمواجهة المسلحة.