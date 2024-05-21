الخارجية الصينية أملت أن تكون المحكمة الجنائية الدولية موضوعية

عبّرت وزارة الخارجية الصينية، عن "أملها في أن تكون المحكمة الجنائية الدولية موضوعية" بعد طلب المدعي العام إصدار مذكرات توقيف لقادة إسرائيليين ومن حركة حماس على خلفية الحرب في قطاع غزة.
واشار المتحدث باسم الخارجية وانغ ونبين، الى اننا "نأمل في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقعها الموضوعي وغير المنحاز وتمارس صلاحياتها تماشيا مع القانون"، داعيا الى وضع حد لـ"العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".
ولفت إلى أن "الصين لطالما وقفت إلى جانب العدالة والقانون الدولي في ما يخص القضية الفلسطينية"، موضحا أن "بكين تدعم المساعي الرامية للتوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية".
والاثنين، طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وزير الدفاع يوآف غالانت، إضافة الى ثلاثة قادة في حركة حماس هم يحيى السنوار واسماعيل هنية ومحمد الضيف، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية.
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