مقتل 6 أشخاص في قصف إسرائيلي بريف حمص

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت تقارير إعلامية سورية اليوم الاثنين 20 مايو 2024 ، إن مسيرة إسرائيلية قصفت شاحنة بصاروخ عند أطراف مدينة القصير في ريف حمص.

وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أصوات انفجارات دوت في أطراف حمص الجنوبية والجنوبية الغربية؛ من دون تفاصيل إضافية.

وذكر أن 6 مقاتلين، على الأقل، من مجموعات موالية لإيران قتلوا جراء الضربة الإسرائيلية.

وأورد المرصد، أن "ضربات إسرائيلية استهدفت مقرة لحزب الله اللبناني في منطقة القصير في محافظة حمص قرب الحدود مع لبنان، ما أسفر عن 6 قتلى".

وأشار إلى أنه "لم يتمكن من تحديد جنسياتهم بعد، بينما طالت ضربة أخرى مقرا تستخدمه مجموعات موالية لطهران جنوب مدينة حمص".

ويتواجد في المنطقتين المستهدفتين مجموعات إيرانية وأخرى موالية لها، بينها حزب الله؛ وفق المرصد.

وقال مصدر مقرّب من حزب الله إن بين القتلى عنصرا على الأقل من الحزب.

ومنذ اندلاع النزاع في سورية عام 2011، نفّذت إسرائيل مئات الضربات الجوية التي استهدفت جيش النظام وفصائل مسلحة موالية لإيران تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري وفي مقدّمها حزب الله.

وزادت وتيرة الضربات منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ونادرا ما تعلّق إسرائيل على ضرباتها في سورية، لكنّها تكرر الإشارة الى أنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها في سورية.

المصدر : وكالات