مدير عام مشروع «مسام» يهنئ القيادة والشعب اليمني بالذكرى الـ 34 ليوم الوحدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_أحمد حماد

قدم الأستاذ أسامة القصيبي مدير عام مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام باسمه ونيابة عن كافة منسوبي المشروع خالص التهاني والتبريكات لفخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية وإلى الشعب اليمني النبيل بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين ليوم الوحدة اليمنية الذي يصادف غداً الأربعاء 22 مايو 2024 م.

وقال القصيبي في بيان صحفي بمناسبة يوم الوحدة اليمنية أن مشروع «مسام» الذي احتفل قبل عدة أيام بنهاية عامه السادس من العمل في أرض اليمن التي شارك أبناءها التضحيات والعمل الدؤوب لتحقيق الأمن وتمكنينهم من ممارسة حياتهم اليومية بأمن وسلام قد قدم 30 شهيداً إضافة إلى عشرات المصابين في سبيل أداء رسالتهم الإنسانية وتخليص اليمنين من شرور الألغام والعبوات الناسفة.

وأعرب عن اعتزازه لكون المشروع الذي يضم أكثر من 550 موظفاً قد عمل منذ يومه الأول على تأهيل وتدريب الكوادر اليمنية في كافة الاختصاصات والمهام، كما عمل جنباً إلى جنب مع شريكه اليمني البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام (يمك) لتطوير البرامج الفنية والتدريبية وتبادل الخبرات في مجال نزع الألغام، معرباً عن استعداد المشروع لتوسيع كافة عمليات التدريب والتأهيل للكوادر اليمنية.