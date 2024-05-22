قيادي بحماس: اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين هو نتيجة المقاومة الباسلة للشعب الفلسطيني

أكّد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" باسم نعيم، أن "المقاومة الباسلة للشعب الفلسطيني دفعت ثلاث دول أوروبية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

واشار في حديث لوكالة "فرانس برس"، الى انني "أؤكد أن هذا الاعتراف المتتالي هو النتيجة المباشرة لهذه المقاومة الباسلة والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني"، معتبرا أن "هذه الاعترافات تمثل نقطة تحول في الموقف الدولي من القضية الفلسطينية".

في هذا السياق، رحّبت حركة "حماس"، بـ"إعلان كل من النرويج وإيرلندا وأسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، ونعتبرها خطوةً مهمة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وندعو الدول حول العالم إلى الاعتراف بحقوقنا الوطنية المشروعة، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرضنا".

وأعلن رئيس الوزراء الأيرلندي، عن اعتراف بلاده بدولة فلسطين، موضحًا أنّ "أيرلندا تعترف بدولة فلسطينية ونثق بأن مزيدًا من الدول ستنضم إلينا في هذه الخطوة"، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.

وأوضح أنّ "لا مستقبل للنسخة المتطرّفة من الصهيونية التي تغذي عنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي"، مضيفًا "شعب فلسطين يستحق مستقبلا مليئا بالأمل والسلام".

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال كلمة له في البرلمان، عن اعتراف بلاده رسميًا بدولة فلسطين، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول.

ولفت سانشيز إلى أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يواصل تدمير غزة"، وقال: "نحن شعب مسالم وهذا ما يظهره آلاف المحتجين في الاحتجاجات ضد مجازر غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، عن اعتراف النرويج رسميًا بدولة فلسطينية مستقلّة، معتبرًا أنّ "الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعني دعم القوى المعتدلة التي تراجع دورها في النزاع المستدام".