حماس: لا توجد تحركات جادة بشأن العودة لمفاوضات تبادل الأسرى

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال القيادي في حركة حماس حسام بدران، اليوم الأربعاء، إن الحركة ترحب باعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالدولة الفلسطينية وتعتبرها خطوة على الطريق الصحيح.

وأشار بدران في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إلى أن اعتراف دول أوربية بالدولة الفلسطينية جاء بعد عملية طوفان الأقصى وصمود المقاومة، مؤكدا أن المقاومة لن تسمح لأي طرف بأن يملي على الشعب الفلسطيني شؤونه الداخلية.

وأعرب بدران عن موافقة حماس على تشكيل حكومة توافق فلسطيني توحد المؤسسات في غزة والضفة تمهيدا لانتخابات شاملة، مضيفا "منفتحون على التواصل مع الجميع بما في ذلك حركة فتح".

وأكد القيادي في حركة حماس، أنه لا توجد إشارات أو تحركات جادة بشأن العودة مجددا للمفاوضات من أجل صفقة لتبادل الأسرى.

من جانبها، قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأربعاء، إن وزراء حكومة الحرب الإسرائيلية سيدعمون مقترحا جديدا لإطلاق سراح الأسرى بغزة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن المقترح الجديد صاغه مسؤول ملف الأسرى في جيش الاحتلال ويتضمن تسوية نقطة خلاف مع حماس.

وأوضحت أن الوزيرين بمجلس الحرب بيني جانتس وغادي أيزنكوت طالبا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمناقشة المقترح الجديد في أسرع وقت ممكن.