قوى الأمن عممت صورة موقوف بجرم احتيال عبر بيع تذاكر وهمية لحضور مباريات كرة السلة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "في الآونة الأخيرة، حصلت عمليّات احتيال عدّة، بحيث يقوم أشخاص مجهولون بإيهام ضحاياهم ببيع بطاقات لحضور المباريّات النّهائيّة لبطولة كرة السّلّة اللّبنانيّة. ونتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، توصّل عناصر فصيلة رأس بيروت وحدة ​شرطة بيروت​ إلى تحديد هويّة أحدهم".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2024-5-22، وبعد المتابعة أوقفته هذه الفصيلة، وتبيّن أنّه يُدعى: "ع. م." (من مواليد عام 1990، لبناني)"، مشيرةً إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه".

ولفتت الشّعبة إلى أنّ "لذلك، تُعمّم المديريّة العامّة صورته، بناءً على إشارة القضاء المختص، وتطلب مِمَّن وَقع ضحيّة أعماله أو تعرّض لمثل هكذا عمليّة من قبل شخص آخر بجرم مماثل، الحضور إلى مركز الفصيلة المذكورة، أو الاتّصال على الرّقم: 740942-01؛ لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".