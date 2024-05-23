"حزب الله" نعى محمد علي ناصر فران من بلدة النبطية

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد علي ناصر فران "ناصر" مواليد عام 1989 من بلدة النبطية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".

في وقت سابق من اليوم، نفّذت مسيّرة إسرائيليّة غارة مستهدفة سيّارة على طريق كفردجال- النبطية أدت إلى سقوط من فيها، وأُصيب ثلاثة تلاميذ كانوا داخل "فان" مدرسي صودف مروره لحظة الاستهداف.

وتسبّبت الغارة باحتراق السيّارة، وعملت فرق من الدفاع المدني والصليب الأحمر والهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة على نقل الإصابات إلى المستشفيات وإطفاء الحريق.