"الخليج": الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية هزيمة دبلوماسية لإسرائيل ولسياساتها القائمة على التوسع والعدوان

أشارت صحيفة "الخليج" الإماراتية، إلى أن "إسرائيل لم تخرج من صدمة طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة اعتقال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه يولاف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وحرب إبادة، حتى نزلت عليها صدمة ثانية بقرار ثلاث دول أوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وأوضحت الصحيفة، أنه "إذا كان القرار الأول أصاب قادة إسرائيل بحالة من الجنون، واعتبروه بمثابة عمى أخلاقي ونفاق وكارثة، فيما هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المحكمة ومسؤوليها، إلا أن صدمة اعتراف النرويج وإسبانيا وإيرلندا بالدولة الفلسطينية نزلت عليها كالصاعقة، ما دفع وزير خارجيتها يسرائيل كاتس إلى استدعاء سفيري إيرلندا والنرويج لإجراء مشاورات طارئة، كما هدد بأن إسرائيل لن تلتزم الصمت، لأن الخطوات متسرعة وستكون لها عواقب وخيمة".

ورأت أن "سبحة الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية سوف تتواصل حيث من المتوقع أن تحذو دول أخرى حذو الدول الثلاث، إذ إن مالطا وسلوفينيا أشارتا مؤخراً إلى أنهما سوف تعترفان بالدولة الفلسطينية، كما أن وزيرة خارجية بلجيكا حجة الحبيب كانت أعلنت قبل أيام أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة حاسمة نحو حل الدولتين".

واعتبرت أن "الاعتراف العالمي المتعاظم بالدولة الفلسطينية هو تأكيد جديد على أن القضية الفلسطينية تأخذ مساراً جديداً من التأييد العالمي، ويضعها على الطريق الذي يحقق للشعب الفلسطيني آماله في وطن يعيش فيه بحرية وكرامة، ويخفف عنه بطش الاحتلال وجرائم الحرب ومصادرة الأرض، ويعيد إليه بعض حقوقه المغتصبة".

وأشارت إلى أن "الاعتراف الذي جاء في ذروة حرب الإبادة على قطاع غزة، وبعد تأييد 143 دولة في الأمم المتحدة قبل أيام لمشروع دولة الإمارات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبعد قرار العديد من الدول قطع علاقاتها مع إسرائيل أو سحب سفرائها احتجاجاً على الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة، يعتبر بمثابة هزيمة دبلوماسية لإسرائيل ولسياساتها القائمة على التوسع والعدوان، ورفضاً للاحتلال، ورداً حاسماً على محاولات إسرائيل التملص من تنفيذ القرارات الدولية بشأن حق تقرير المصير والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية".

وأضافت "كما أنه من جهة أخرى يعتبر تحدياً للموقف الأميركي الذي يشترط قيام الدولة الفلسطينية من خلال المفاوضات وليس من خلال المنظمة الدولية كي يبقيها رهينة بالموقف الإسرائيلي".