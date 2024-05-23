أوضحت صحيفة "الأهرام" المصرية، أنه ا"لثلاثاء المقبل، يدخل قرار إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين حيز التنفيذ"، مشيرة إلى أن "القراءة الأولية لهذا القرار التاريخي، تشير إلى أن نتائج لا حصر لها سوف تترتب على هذا التطور المهم جدا".
واعتبرت الصحيفة، أن "أولى هذه النتائج، أن القرار سيكون بداية لتحذو مزيد من الدول حذو الدول الثلاث، أما النتيجة الثانية، فهي أن القرار يمثل فضحا وتعرية للتطرف والعنف والوحشية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني".
ولفتت إلى أن "النتيجة الثالثة، أن هذا الاعتراف، وما سيعقبه من اعترافات، سيساعد على استئناف الجهود المتوقفة حاليا، لإحلال السلام العادل والشامل، والنتيجة الرابعة، هي أن اعتراف أيرلندا وإسبانيا والنرويج بدولة فلسطين قد يعجل بوقف المذابح اليومية، والإبادة الجماعية، التي يرتكبها جيش الاحتلال، ومن ثم وقف إطلاق النار، وإجبار الإدارة الأميركية على إعادة النظر في التأييد غير المشروط للحكومة الإسرائيلية".
كانت هذه تفاصيل خبر "الأهرام": قرار إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين يمثل تعرية للتطرف والوحشية الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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