نفت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، في بيان حول متابعة الإمتحانات الرسمية للمرشحين لشهادات التعليم المهني والتقني، "الأخبار التي نشرها عدد من المواقع الإخبارية ومن مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تحدثت عن فوضى في مراكز في الجنوب على أثر سماع دوي خرق لجدار الصوت".
ولفتت المديرية، الى أنه "على أثر سماع دوي خرق جدار الصوت في منطقة الجنوب، طالعتنا بعض وسائل الاعلام بأخبار حول حالات هلع ضربت الطلاب مما تسبب بحال فوضى عارمة في تلك المراكز لكن "هذا الخبر هو غير صحيح جملة وتفصيلا".
وذكرت أن "وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تناولت هذا الخبر، هي من خلقت حالة ارباك لدى أهالي هؤلاء الطلاب، الذين ضحوا بالغالي والرخيص لايصال أولادهم الى تلك المرحلة من العلم، تمهيدا لمستقبلهم المهني".
وتمنت على "وسائل الاعلام وعلى كل المواقع توخي الدقة في نقل المعلومات، خصوصا وانه لطالما كانت مكاتبنا ومراكزنا مفتوحة امامهم، ونحن دائما على أتم الاستعداد لإطلاعهم على الحقائق كما هي لدى مراجعتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر مديرية التعليم المهني نفت ما روج عن فوضى في مراكز الامتحانات جنوبا اثر سماع دوي جدار الصوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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