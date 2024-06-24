افاد مراسل "النشرة" في صيدا بأن دورية من مركز الزهراني الاقليمي في المديرية العامة للامن العام قامت بالتنسيق مع دائرة الامن القومي شعبه الجنوب ،بجولة على المحال والمؤسسات التي يديرها سوريون.
وقد تم اقفال محل لبيع المواد الغذائية في محلة العاقبية - جانب فلافل خليفة، يديره سوري بطريقه غير شرعيه بالشمع الاحمر، بناءً لإشارة المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي هاني البرشا.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إقفال محل مواد غذائية في العاقبية يديره سوري بطريقه غير شرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.