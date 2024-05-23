الصليب الأحمر في صور تسلم سيارة من جمعية "سويس بركة" الخيرية

أقيم حفل لاستلام سيارة مجهزة للاسعاف التي تبرعت بها جمعية "سويس بركة" الخيرية لمركز الصليب الأحمر اللبناني في صور، حيث حضره النائب عناية عز الدين وفعاليات عسكرية وبلدية وأهلية وممثلون من الجمعيات الصحية في المدينة ووفد من جميعة سويس بركة الخيرية وحشد من عائلة الصليب الأحمر اللبناني.

وتحدث من قبل الصليب الأحمر اللبناني كل من رئيس مركز الاسعاف والطوارئ في صور لبنان طفلا ورئيسة فرع صور مزيّن سقلاوي عجمي، كما تحدث أيضاً رئيس جمعية سويس بركة الخيرية محمد عجمي ورئيس اتحاد بلديات صور حسن دبوق، وقد ركزت الكلمات على الخدمات الإنسانية التي يقدّمها الصليب الأحمر اللبناني ودوره في ظل الأوضاع الصعبة وتوجيه الشكر لكل من يدعمه ويسانده.