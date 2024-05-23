"حزب الله" رفع لافتات وجداريات لرئيسي وعبداللهيان في مختلف المناطق

أطلق "حزب الله" في مدينة النبطية وقرى المنطقة، حملة إعلامية "تعبيرًا عن الوفاء للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ورفاقه الذي قضوا خلال حادثة الطائرة في محافظة أذربيجان الشرقية".

وشملت الحملة لافتات وجداريات ضخمة رُفعت على إمتداد مدخل الجنوب من الغازية الى الزهراني فالنبطية وتضمّنت صُوراً لرئيسي ووزير الخارجية الإيراني الراحل حسين أمير عبد اللهيان.

إشارةً إلى أنّ هذه الحملة تأتي ضمن حملةٍ إعلاميةٍ واسعة تشمل مختلف المناطق اللبنانية.