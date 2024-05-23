"النشرة": تسطير 4 محاضر ضبط في صيدا والعباسية بحق مخالفين

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن جولة لمصلحة الاقتصاد في الجنوب شملت مناطق العباسية قضاء صور والغازية وصيدا، حيث كانت النتيجة أربعة محاضر ضبط وحجز مواد منتهية الصلاحية وسحب ثلاث عينات.

وفي التفاصيل، فقد شملت المخالفات معملًا لـ"الكاتو" في صيدا لا يستوفي الشروط والقواعد العامة لسلامة الغذاء وضبط كمية من المواد الاولية المنتهية الصلاحية، كما شملت مستودع مواد غذائية وسكاكر في صيدا ضبط بداخله شوالات لوز وملح منتهية الصلاحية.

هذا، وشملت أيضًا ملحمة في العباسية غير متوفر لديها شروط النظافة وملحمة أخرى في العباسية تبيع لحوما برازيلية مبردة على انها طازجة.