القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة إسرائيليةَ في البحر العربي بصاروخ باليستي جديد

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أننا "نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة "MSC SARAH V" الإسرائيلية في البحر العربي، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة"، لافتةً الى أن "العملية النوعية نُفذت بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة بعد الانتهاء وبنجاح من العمليات التجريبية".

وذكرت أن "الصاروخ الجديد يتميز بالقدرة على إصابة الأهداف بشكل دقيق، وعلى مسافات طويلة كما أثبتت هذه العملية ذلك".

وأكدت أنها "مستمرةٌ في تطويرِ قدراتِها العسكريةِ لتعزيزِ دورِها الجهاديِّ لإسنادِ المقاومةِ الفلسطينيةِ عسكرياً وللدفاعِ عنِ اليمنِ العزيزِ في مواجهةِ العدوانِ الأميركيِّ البريطاني"، مشددةً على أن "عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ لن تتوقفَ إلا بإيقافِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزةَ".