ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 35800 قتيل و80011 مصابًا

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، أنّ "الاحتلال ارتكب 9 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 91 شهيدًا و21 مصابًا خلال 24 ساعة".

وعليه، أعلنت عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 35,800 شهيد و80,011 مصابا منذ 7 تشرين الأول".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، في حين يعيش القطاع كارثة إنسانية جراء القصف الذي يستهدف المدنيين والحصار ونقص المساعدات الإنسانية.