أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، أنّ "هناك اتفاقًا كاملًا بين الدول العربية على ضرورة عقد مؤتمر للسلام لحل مشكلة الشرق الأوسط، وروسيا هي الدولة الأولى التي ناشدناها لدعم عقده، وذلك لأن روسيا الدولة الأكثر تأثيرًا على الساحة الدولية".
ولفت إلى أنّه "كانت لدينا مشاكل مع إيران، لكن الآن لا توجد أي مشاكل على الإطلاق. لا يوجد سبب لتأجيل تطبيع العلاقات مع إيران".
وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع الرئيس الروسي مع ملك البحرين، في العاصمة الروسية موسكو، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا.
وكشف الرئيس الروسي، خلال اجتماعه مع ملك البحرين، عن اتجاهات جيدة في تطوير التعاون التجاري بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر ملك البحرين التقى بوتين في موسكو: لا يوجد لدينا أي مشاكل مع إيران على الإطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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