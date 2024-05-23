بريطانيا: مجهولون يعتلون سفينة تجارية جنوب شرق مركا الصومالية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية "UKMTO"، الخميس، أنها تلقت بلاغا عن وقوع حادث بسفينة تجارية على بعد 420 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة مركا الصومالية.



جاء ذلك في بيان الهيئة على منصة "إكس"، أشارت فيه إلى أن "عدة أشخاص مجهولين اعتلوا سفينة تجارية على بعد 420 ميلاً بحريا جنوب شرق ميناء مركا".



ومركا، مدينة ساحلية مطلة على المحيط الهندي، وتقع في إقليم شبيلي السفلى، جنوب شرقي الصومال، ولا تبعد عن جنوب العاصمة مقديشو سوى بنحو 92 كلم.



وقالت الهيئة البريطانية إن "المجهولين كانوا يستقلون زورقين صغيرين"، دون ذكر تفاصيل أخرى.



ونصحت الهيئة السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب. ولم تذكر الهيئة البريطانية الجهة المسؤولة عن الهجوم.

المصدر: وكالات