نتانياهو نفى أن يكون قد تلقى تحذيرات حول هجوم محتمل من غزة من الجيش الاسرائيلي

نفى رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو أن يكون قد تلقى تحذيرات من "قسم الأبحاث التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) حول هجوم محتمل من غزة"، ووصف اعتراف الجيش بأنه "ادعاء مخالف للحقيقة"، وقال: "الأمر لا يقتصر على أنه لا يوجد أي تحذير في أي من الوثائق حول نوايا حماس لمهاجمة إسرائيل من غزة لكن الجيش عرض تقييمًا معاكسًا تمامًا".

ولفت نتانياهو في الرد المفصل نسبيا الذي صدر عن مكتبه، الى أن الجيش أشار في الوثاق الأربع إلى حركة حماس في مناسبتين، وقال إن "حماس لا تريد مهاجمة إسرائيل من غزة وتتجه نحو تسوية. جاء في الوثيقة الأولى الصادرة في 19 آذار 2023، أن إستراتيجية حماس تتمثل في ‘ترك قطاع غزة في الخلفية‘ وتركيز الصراع ضد إسرائيل في جبهات أخرى".

وأضاف مكتب نتانياهو أن الإشارة الثانية لحماس كانت في وثيقة رفعها الجيش إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية في 31 أيار 2023، تضمنت توصية بـ"انضمام إسرائيل إلى ‘ركب خفض التصعيد الإقليمي‘ و‘اتخاذ خطوة إلى الأمام في التسوية في ما يتعلق بقطاع غزة وسيادة حماس". وذكر إن "هذا التقييم الذي ورد في الوثائق بأن حماس غير معنية بالتصعيد ومعنية بالتسوية مع إسرائيل، كان مشتركا على الدوام لدى جميع الأجهزة الأمنية، التي ادعت كذلك أن حماس تم مرتدعة".

وتابع "أما الادعاء الذي ورد في الوثائق حول التأثير السلبي لعدم التماسك في إسرائيل على أعدائنا، فقد حذر منه رئيس الحكومة نفسه مرات عديدة فيما يتعلق بظاهرة الرفض (في إشارة إلى ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي احتجاجا على خطة نتنياهو لإضعاف القضاء)".

وأورد البيان اقتباسين لأقوال صدرت عن نتنياهو في 17 تموز 2023، يحذر في الأول من أن الجدل الداخلي "يقوض الردع ضد أعدائنا الذين يمكن بسهولة إغراءهم بالقيام بأعمال عدوانية ضدنا"، وفي الآخر، يتوعد "أعداء إسرائيل" ويعدد بـ"مهاجمتهم إذا لزم الأمر".

وفي تشرين الأول الماضي، أي بعد "طوفان الأقصى" والحرب على غزة، نفى نتانياهو أنه تلقى تحذيرات من إمكانية نشوب حرب. وكتب نتانياهو في حسابه في "تويتر" أنه "خلافا للادعاءات الكاذبة، لم يُقدم في أي وضع وأي مرحلة تحذيرا لرئيس الحكومة نتنياهو حول نوايا حرب من جانب حماس".

وأضاف نتنياهو أنه "على العكس، جميع الجهات الأمنية، وبضمنها رئيس شعبة الاستخبارات ورئيس الشاباك، قدرت أن حماس مرتدعة ووجهتها نحو تسوية. وهذا هو التقدير الذي قُدم مرة تلو الأخرى إلى رئيس الحكومة والكابينيت من جانب جميع الجهات الأمنية وأجهزة الاستخبارات، وحتى نشوب الحرب".

إلا أن نتنياهو اعتذر لاحقا عن أقواله هذه، وكتب في 29 تشرين الأول، أنه "أخطأت، والأمور التي قلتها بعد المؤتمر الصحافي لم يتوجب قولها وأنا أعتذر. وأمنح دعما كاملا لجميع قادة الأذرع الأمنية".

وفي وقت سابق من اليوم، اعترف الجيش الإسرائيلي رسميا اليوم، الخميس، أنه قدم إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، في الفترة التي سبقت هجوم "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الاول، أربع وثائق تحذر من "كيف ينظر أعداء في جميع الجبهات الضرر في التكتل الاجتماعي في دولة إسرائيل وفي الجيش الإسرائيلي خصوصا".