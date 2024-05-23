عاجل.. نتائج التحقيقات الأولية حول اسباب سقوط مروحية الرئيس الايراني

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت هيئة الأركان الإيرانية التقرير الأولي الصادر عن لجنة التحقيق العليا لبحث أسباب سقوط مروحية الرئيس الإيراني.
وفي السطور التالية أبرز ما وصلت له التحقيقات:
_ مروحية الرئيس واصلت مسيرها المخطط مسبقاً ولم تخرج عنه
_ طيار المروحية أجرى اتصالاً مع المروحيتين ضمن قافلة الرئيس
_ لم يلاحظ أي أثر لإصابة بالرصاص أو ما شابه ذلك على حطام المروحية
_مروحية الرئيس احترقت عقب اصطدامها بالمنحدرات
_ عمليات البحث استمرت حتى الساعة الخامسة صباحاً بسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف وبرودة الجو
_ العملية انتهت بعد العثور على موقع سقوط المروحية عبر المسيرات الإيرانية وثم توجهت فرق الإنقاذ نحو الموقع
_ لم يتم رصد أي نقطة مشبوهة في اتصالات وحوارات طاقم المروحية مع برج المراقبة
_ تم جمع جزء كبير من الوثائق والآثار المرتبطة بالحادث لكن دراستها بشكل أعمق تحتاج إلى المزيد من الوقت