دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس 23-05-2024 ثلاثة مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة إيفن مناحم وأصابوها إصابةً مباشرة.

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهداف ثلاثة مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة إيفن مناحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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