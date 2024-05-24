افادت وكالة "فرانس برس"، بأن "مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام برنز سيزور باريس، لإجراء مباحثات مع ممثلين عن إسرائيل، في محاولة لاحياء المفاوضات الهادفة إلى التوصل إلى هدنة في قطاع غزة".
وأشارت إلى أنّه "يُتوقع أن تجرى زيارة برنز إلى العاصمة الفرنسية الجمعة أو السبت، وتأتي بعدما أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لمعاودة المباحثات، التي تهدف من خلالها إلى الافراج عن الرهائن الاإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، في مقابل وقف لإطلاق النار".
وكان قد ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي، أن برنز سيزور "في الايام المقبلة" أوروبا، للقاء رئيس الموساد ورئيس وزراء قطر في إطار جهود استئناف المفاوضات. من جهتها ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه من غير الأكيد ان يشارك مفاوضون قطريون ومصريون مباشرة في المحادثات المرتقبة بين بيرنز ونظيره الاسرائيلي ديفيد برنيع.
كانت هذه تفاصيل خبر "فرانس برس": مدير وكالة الاستخبارات الأميركية سيزور باريس لإحياء المباحثات حول غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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