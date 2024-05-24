القوات المسلحة اليمنية: نفذنا 3 عمليات نوعية على 3 سفن في بحار العربي والأحمر والمتوسط

أعلنت "​القوات المسلحة اليمنية​"، في بيان، أنّ "انتصارًا لمظلوميّة ​الشعب الفلسطيني​، وردًّا على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، نفّذنا ثلاث عمليّات نوعيّة على ثلاث سفن، توزّعت على النّحو الآتي:

- العمليّة الأولى استهدفت سفينة (MSC ALEXANDRA) الإسرائيليّة في البحر العربي، بعدد من الصّواريخ الباليستيّة.

- العمليّة الثّانية، وفي إطار المرحلة الرّابعة من التّصعيد نفّذتها القوّات البحريّة وسلاح الجو المسيّر والقوّة الصّاروخيّة، في عمليّة مشتركة استهدفت سفينة (YANNIS) التّابعة لشركة "Eastern Mediterranean Maritime" اليونانيّة، أثناء مرورها من ​البحر الأحمر​، وكانت الإصابة دقيقة.

إنّ عمليّة الاستهداف جاءت بعد قيام ثلاث سفن تابعة للشّركة ذاتها، بالوصولِ إلى موانئ فلسطين المحتلّة، وذلك في تاريخَي الرّابع والخامس من أيّار الحالي.

- أمّا العمليّة الثّالثة، فقد قامت القوّة الصّاروخيّة باستهداف سفينة (ESSEX) الإسرائيليّة بعدد من الصّواريخ في ​البحر الأبيض المتوسط​، أثناء قيامها بانتهاك قرار حظر الدّخول إلى موانئ فلسطين المحتلّة".

وجدّدت تحذيرها "الشّركات كافّة الّتي تتعامل مع الكيانِ الإسرائيلي، بأنّ سُفُنها وبغضّ النّظر عن وجهَتها ستتعرّض للاستهداف ضمن منطقة العمليّات المعلَن عنها"، مؤكّدةً "أنّها ماضية بكلّ عزم وإيمان، في تنفيذ المرحلة الرّابعة من التّصعيد، انتصارًا لمظلوميّة الشّعب الفلسطيني، وحتّى يتوقّف العدوان ويُرفع الحصار عن الشّعب الفلسطيني في ​قطاع غزة​".