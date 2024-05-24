"اليونيفيل" قامت بحملة طبية لصالح السكان المحليين في بلدة برج رحّال

نفّذ جنود حفظ السلام في القطاع الغربي لليونيفيل وبالتنسيق مع الصليب الاحمر اللبناني حملة طبية لصالح السكان المحليين في بلدة برج رحّال في قضاء صور. وتأتي المبادرة الطبية دعماّ للأهالي الذين نزحوا من بيوتهم والذين تمّت استضافتهم في القرى والبلدات في قضاء صور، وقدم فريق الكتيبة الايطالية ITALBATT الخدمات الطبية الأساسية، بدءًا من الاستشارات المباشرة وجهًا لوجه وعن بعد، بالتنسيق الوثيق مع فرق الصليب الأحمر اللبناني.

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