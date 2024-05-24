"النشرة": غارة إسرائيلية على وسط بلدة ميس الجبل وسيارات الإسعاف توجهت إلى المكان

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارةً استهدفت وسط بلدة ​ميس الجبل​ الحدوديّة، وعلى الفور تحرّكت سيّارات الاسعاف باتجاه المكان المستهدَف لإجراء مسح ميداني".

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