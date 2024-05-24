ألمانيا تقول إنها ملتزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت، اليوم الاربعاء 22 مايو 2024 ، أن ألمانيا ملتزمة بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في معرض إجابته عن سؤال بشأن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وردا على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كانت الحكومة الألمانية ستلتزم بقرار المحكمة الجنائية الدولية، قال هيبستريت إن هذا سؤال "افتراضي".

وأضاف في مؤتمر صحفي ببرلين: "من حيث المبدأ، ندعم المحكمة الجنائية الدولية وسنبقى على هذا النحو".

وتابع: "الدعم من حيث المبدأ يعني أخذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية على محمل الجد وتنفيذها".

وردا على سؤال آخر: "هل ستمتثل الحكومة الألمانية لقرارات المحكمة الجنائية الدولية؟"، قال المتحدث: "بالطبع، نعم، نحن نلتزم بالقانون".

وأفاد مراسل الأناضول أن تصريحات هيبستريت تم تفسيرها في الصحافة الألمانية على أن برلين سوف تعتقل نتنياهو على أراضيها إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه.

والاثنين، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وغالانت والقادة في حماس إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، بتهم "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة" مرتكبة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

المصدر : وكالات