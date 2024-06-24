غوتيريش : العالم لا يتحمل تحول لبنان الى غزة أخرى

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،اليوم الجمعة 21 يونيو 2024، عن قلقه العميق إزاء التوترات المتزايدة بين إسرائيل و"حزب الله".

وقال غوتيريش، في مؤتمر صحفي بنيويورك، إن "العالم لا يتحمل تحول لبنان إلى غزة أخرى".

وأضاف "شعرت اليوم بأن من واجبي التعبير عن مخاوفي العميقة بشأن التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، على طول الخط الأزرق".

وأوضح غوتيريش، أن "تصعيد الخطاب العدائي من الجانبين (يوحي) كما لو أن هناك حربا شاملة وشيكة".

وفي الأسابيع الأخيرة، شهد "الخط الأزرق" الفاصل بين إسرائيل ولبنان تصعيدا لافتا، دعت الولايات المتحدة مرارا إلى احتوائه.

وحذر غوتيريش، من صراع إقليمي أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقال إن "خطوة واحدة متهورة، وسوء تقدير واحد، يمكن أن يؤدي إلى كارثة تتجاوز الحدود، وبصراحة، تتجاوز التوقعات".

وأردف: "لنكن واضحين؛ شعوب المنطقة والعالم لا تستطيع تحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى".

وسلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء على الخسائر في الأرواح وتشريد العديد من الأشخاص وتدمير منازلهم وسبل عيشهم بجنوب لبنان.

وأشار إلى استهداف القوات الإسرائيلية عدة بلدات جنوبي لبنان بمتفجرات تسببت في حرائق غابات تشكل تهديدا لمناطق سكنية.

ولفت غوتيريش، إلى أن "الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب تملأ المنطقة".

وشدد على أن ذلك "يشكل تهديدات إضافية للناس في إسرائيل ولبنان، وللأمم المتحدة وموظفي الإغاثة الإنسانية".

المصدر : وكالات