شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: قرار محكمة العدل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطينى انتصار للدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني أمام دخول المساعدات الإنسانية انتصارا للدولة المصرية.

وأضاف هندى، أن القرار كشف للجميع أكاذيب إسرائيل حول أن مصر هى التى تمنع دخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح البرى، ومن ثم أكدت محكمة العدل الدولية اليوم لبجنيه أن كل ما يشاع في هذا الصدد ما هو إلا أكاذيب ومحاولات يائسة ليس لها علاقة بالواقع:" متابعا:" لم تلتفت له محكمة العدل الدولية لهذه الأكاذيب وإلا لما كانت تأمر اسرائيل بفتح معبر رفح البرى من الجانب الفلسطينى".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن أن القرار ليس انتصارا للدولة المصرية فحسب ولكنه انتصارا للعدل والإنسانية التى يتغافل عنها المجتمع الدولى أمام الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي فى الفلسطينيين وجرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الأعزل.

وأضاف النائب عمرو هندي، أن القرار يؤكد أن الوضع غير آدمي في قطاع غزة، ولا يستطيع أحد الوصول والعيش في أجواء الحرب فالقتل والإبادة تطول الجميع دون تفرقة، وعلى المجتمع الدولي وجميع دول العالم الضغط على إسرائيل لتنفيذ هذه القرارات ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يجب أيضا أن تُعاقب عليها.