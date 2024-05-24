شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: قرارات محكمة العدل لها دلالات رمزية للاعتراف بدولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أمر محكمة العدل الدولية، لإسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية، ومطالبة إسرائيل باتخاذ إجراءات فاعلة لضمان الوصول الآمن إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن قرارات محكمة العدل الدولية لها دلالات رمزية للاعتراف بالدولة الفلسطينية وهو أمر فى غاية الأهمية فى الوقت الحالى.

وأضاف "فهمي" فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن الهدف الرئيسي لأوامر محكمة العدل الدولية هو وقف العمليات وتمددها فى شرق رفح وهو أمر مهم، مشيرا إلى أن هناك محاصرة للموقف الإسرائيلي فى هذا السياق وأن إسرائيل تلاحق دوليا.

وأكد أن أمر محكمة العدل الدولية بفتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني ينفي أكاذيب إسرائيل بأن الدولة المصرية هى السبب فى عدم دخول المساعدات الإنسانية لغزة من معبر رفح، وطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية فى أسرع وقت.