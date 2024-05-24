شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: قرار العدل الدولية بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطينى يستهدف إنقاذ سكان غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن قرار محكمة العدل الدولية الحاسم اليوم، بإلزام إسرائيل بفتح معبر رفح من الجنب الفلسطينى، اعتراف من المجتمع الدولي بالحاجة المُلحة لتقديم المساعدة للأشقاء الفلسطينين.

وتابع الديب:" القرار يستهدف في المقام الأول حماية الأرواح ووقف حرب الإبادة، ويعزز الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، كما يوفر هذا القرار إطاراً زمنياً واضحاً لمتابعة التنفيذ، مما يزيد من فرص تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، مشيدا بالدور المصري في تغيير رؤية المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية".



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن فتح معبر رفح لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية سيساهم بشكل كبير في توفير المواد الأساسية والرعاية الطبية التي يحتاجها سكان قطاع غزة بشكل عاجل، متمنيا من المجتمع الدولى متابعة تفعيل القرار لضمان وصول المساعدات بشكل فعال وسريع للمتضررين من ويلات هذه الحرب في قطاع غزة.

وأكد إبراهيم الديب، أن قرار محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل بفتح معبر رفح تحول محوري في الأزمة الفلسطينية، وخطوة مهمة في معالجة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها الأشقاء الفلسطينين نتيجة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة.



