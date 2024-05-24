ادّعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأنّ "مزاعم جنوب أفريقيا ضد إسرائيل كاذبة وشائنة ومثيرة للاشمئزاز". وزعم بـ"أننا لم ولن نقوم بأي نشاط عسكري برفح من شأنه خلق ظروف يمكن أن تؤدي إلى تدمير السكان المدنيين". ويأتي ذلك، بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض 2 بناء على دعوى جنوب أفريقيا بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول. وذكرت المحكمة أنّ "على إسرائيل أن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها".

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب نتانياهو: لم ولن نقوم بأي نشاط عسكري برفح تؤدي إلى تدمير السكان المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.