الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي من قوات الاحتياط بجروح خطيرة خلال معارك شمال غزة

أقرّ الجيش الإسرائيلي، بإصابة جنديّ إسرائيلي من قوات الاحتياط بجروح خطيرة خلال معارك شمال قطاع غزة. وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.

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