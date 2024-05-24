أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الجيش الإسرائيلي نفذ غارة من مسيرة للعدو الإسرائيلي على بلدة حانين، واستهدف بقصف مدفعي اطراف بلدات القوزح وعيتا الشعب، وراميا، إضافةً الى رمي القذائف الفوسفورية على الاحياء السكنية لبلدة حولا واشتعال النيران بين المنازل".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارة على حانين وقصف مدفعي على القوزح وعيتا الشعب وراميا وقذائف فوسفورية على حولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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