ابي المنى: مواجهة العدو تتطلب تحصين الوطن وتعاون المسؤولين لمعالجة القضايا الوطنية الملحة

هنأ شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى اللبنانيين بذكرى التحرير، معتبرًا ان "التضامن الداخلي في المراحل المصيرية التي يواجهها الوطن كالتي يمر بها اليوم هو الترجمة الواقعية للأعياد والمناسبات الوطنية، بما تجسده من وحدة مطلوبة، لتمكين اللبنانيين من استثمار الانتصارات وتعزيز الثقة والامل بتحقيق الأهداف المنشودة".

ولفت إلى أنّه "يأتي العيد هذا العام والعدو الاسرائيلي ينغّص على بلدنا مجددا فرحة التحرير، من خلال عدوانه بأعتى آلة عسكرية تدميرية للبشر والممتلكات، بحيث يتطلب الامر مواجهتها بتحصين الوطن وتدعيم مؤسساته الدستورية والالتفاف حول جيشه الوطني وسائر الاجهزة والقوى الامنية، والتعاون فيما بين المسؤولين لمعالجة القضايا الوطنية الملحة".

كما نوّه شيخ العقل "بقرار محكمة العدل الدولية التي أمرت اسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح".