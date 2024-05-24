"القسام" أعلنت قنص جنديين إسرائيليين واستهداف دبابتي "ميركافا 4" في بيت لاهيا

أعلنت كتائب "القسام"، في بلاغ عسكري، أن "مجاهدينا قنصوا جنديين صهيونيين في محاور التقدم بمشروع بيت لاهيا شمال معسكر جباليا شمالي القطاع".

ولفتت، في بلاغ آخر، إلى أن "مجاهدينا استهدفوا في كمين محكم بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع دبابتي ميركافا 4 وجرافة عسكرية من نوع D9".

هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح وجباليا بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.