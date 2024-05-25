الأمم المتحدة: 97 شاحنة مساعدات وصلت الى غزة عبر الرصيف الأميركي الموقت

أعلن المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن اقامة الرصيف الأميركي الموقت على ساحل غزة أتاح وصول 97 شاحنة مساعدات إنسانية خلال اسبوع، لافتا الى أن العملية شهدت استقرارا بعد "بدايات صعبة".

وانهت الولايات المتحدة الاسبوع الفائت إقامة هذا الرصيف بعد إعلان في شأنه اصدره الرئيس الأميركي جو بايدن في آذار، وسط مطالبات دولية بفتح جميع المعابر البرية لادخال المساعدات مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول.

وقال المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة إنه منذ وصول الشحنة الأولى في 17 ايار، تسلم برنامج الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة والمكلف عملية إفراغ الشحنات التي تصل من قبرص، "97 شاحنة".

من جهته، قال مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للمنظمة الأممية (اوتشا) في بيان إنه منذ بدأ فيه الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح في السابع من ايار، "كان دخول المساعدة الى غزة محدودا جدا".