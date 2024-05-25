مصدر يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن تغطية مباراة الأهلي والترجي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف مصدر مطلع، تفاصيل تغطية مباراة الأهلي والترجي التونسي المقرر انعقادها في الثامنة من مساء يوم السبت.

وقال المصدر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، في تصريحات إلى "الخليج 365"، إن المخرج المكلف بتغطية مباراة اليوم إسباني الجنسية يدعى "اوخان فيرو" ويعمل لدى شركة إخراج إسبانية برتغالية تصنف من أكبر الشركات في العالم .

وأضاف المصدر، أن "فيرو" أخرج بطولة 2006 لكرة القدم ونظم 4 نهائيات دوري أبطال أوروبا وكأس عالم وأمم أوروبا، إلى جانب مباريات لريال مدريد وبرشلونة.

وأشار المصدر، إلى أن تغطية مباراة اليوم ستتم بواسطة 24 كاميرا بـ22 مصورًا مصريًا إضافة تقنية سيستم الـ "vr" الذي يعمل به 2 مصورين مصريين بمدير أجنبي، موضحًا أن المخرج الإسباني اصطحب 4 فنيين أجانب للعمل معه.

ولفت المصدر، إلى أن مخاطبات الاتحاد الإفريقي التي أجريت مع المخرج الإسباني كانت قد بدأت منذ مطلع الشهر الجاري، موضحًا أن المخرج الإسباني أعرب عن استنكاره لحظة معرفته بوجود المخرج أسامة الهواري الذي كان قد غطى مباراة الزمالك ونهضة بركان الأخيرة وكونه يتبع نفس السيستم الذي عملا به سابقًا، مؤكدا أن اختياره لتغطية مباراة اليوم ليس له أي علاقة بمباراة الزمالك ونهضة بركان التي أُجريت مؤخرًا.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، نظيره الترجي التونسي في الثامنة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الإفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر.

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